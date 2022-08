La grande Une ​Décryptez les SMS de votre ado

Ce vendredi 12 août est marqué par la journée internationale de la jeunesse. Zinfos974 vous offre à cette occasion un guide pour comprendre le langage SMS des jeunes à La Réunion. Par Nelça Koé - Publié le Vendredi 12 Août 2022 à 15:08

Les jeunes sont adeptes des réseaux sociaux et des services de messagerie. Les smartphones ne servent que rarement à téléphoner, mais tous les adolescents de La Réunion pianotent constamment pour s’envoyer des messages.



Et pour se faire comprendre le plus rapidement possible, le langage SMS permet d’écrire des expressions complètes en seulement quelques lettres.



Zinfos974 vous fournit un lexique pour décrypter ces codes qui peuvent parfois sembler barbares.

Le langage SMS kréol



- ksasa = c’est quoi ça

Il s’agit d’une contraction de l’expression : “kosa sa”. La contraction est venue du langage parlé et s’est traduit par la suppression du “o” pour devenir “ksasa”.



- mgp = mi gagne pu / je n’en peux plus

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, cet acronyme ne sert pas à exprimer sa lassitude, mais il s’agit d’une version créole des “lol” ou “mdr” ou “jpp” : “Je n’en peux plus de rire !”



- y gomme = c’est trop bien

Popularisé par Junior et DJ Sebb, cette expression est désormais utilisée à chaque fois qu'une situation semble agréable.

C ’est d'ailleurs de cette expression que découle le style musical réunionnais La Gommance



- th / oth = té / oté

Cette contraction pourrait trouver son origine de l’expression “teuh” anciennement utilisé sur les réseaux sociaux qui a ensuite était rétréci en ne gardant seulement la première et dernière lettre de l’expression. Ce qui va former l’expression “th”.



- mkp = mi koné pas

L’acronyme “mkp” va être utilisé dès lors que le jeune n’aura pas la réponse à une question et qu’il voudra l’exprimer de manière simple et rapide.



- kpf = koi pou fai

Celui-ci est un acronyme de la question “quoi pou fait". Le jeune va poser cette question à son ami pour savoir s’il est libre lorsqu’il a un plan à proposer par la suite.



- SLR = su la route

On pourrait penser que cet acronyme serait utilisé pour parler de sa position géographique mais les jeunes utilisent cette expression plutôt lorsqu'ils ne sont pas chez eux et qu’ils ont donc déjà un plan de prévu .





- mv = ma vie

Très souvent les jeunes utilisent cet acronyme comme un nom affectif pour parler de quelqu’un qu’on apprécie beaucoup.





La journée internationale de la jeunesse



L’objectif de cette journée internationale de la jeunesse est de célébrer l’impact qu’ont les jeunes dans la société actuelle. C’est aussi un jour où l’on met en lumière les problématiques que peuvent rencontrer les jeunes dans leur quotidien. C’est l’occasion de promouvoir le Programme d’action mondial pour la jeunesse qui a été adopté en 1995 par l’Assemblée des Nations Unis (ONU) .



L’organisme mondial se penche sur plusieurs sujets comme l’éducation, l’emploi, l’environnement, l’abus des drogues, la délinquance, les loisirs, les technologies de l’information et des communications, le VIH/sida, la santé et bien d’autres. Il y a en tout 15 domaines d’activité pour lesquels a été créée la journée internationale de la jeunesse.