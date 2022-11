Courrier des lecteurs ​Decrescendo... La France humiliée ....

La France libérée! " des restrictions et contraintes de l'énergie pendant les trente glorieuses, grâce au développement de l'énergie nucléaire pour accéder à l'autonomie et à la souveraineté énergétique, voulues par le Gl de Gaulle.

Même les "Cocos...co co communistes" avaient fini par s'y rallier... Par Carl Joseph - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 08:12

Un concept battu en brèche par des gouvernements successifs depuis, qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez.



La France contrainte et humiliée zordi à jouer au commercial et à faire le tour des popotes pour se nourrir en matières énergétiques afin de se chauffer.

Y compris dans les États qui sont ses pires ennemis en matière culturelle et de civilisation.

Y compris pour installer des jeux à caractère de Coupe du monde qui leur sert de faire-valoir pour lisser et normaliser leur mode de vie .

Ayant abandonné le chameau pour la Cadillac ou la RR !



Las d'être des parias fortunés .



C'est le résultat de la nouvelle économie mondialiste qui broie toute indépendance nationale,détruit et ligote les mains dans le dos les états pour mieux les livrer au commerce international et libéral.

Afin de mieux servir les grandes puissances économiques de la planète...



Les mondialistes ne peuvent que se réjouir et les souverainistes pleurer .



Moi, j'achète mes moress, boubous, caleçons , slips, strings et autres en Made in France .

Le consumérisme Made in France se résume à l'intimité aster.

Ça me met "le moral dans les chaussettes "Made in France...ossi.



Comme un état tiers-mondiste ou en voie de développement, la France est sous tutelle du FMI qui lui demande d'arrêter sa politique du "quoi qu'il en coûte " et d'abandonner sa devise d'égalité et de fraternité ...mais on doit quoi à ce FMI.



Souhaitons que les bleus dans sa nouvelle composition sur le terrain et dans son jeu dynamique, redonne de l'éclat à la France sous les yeux d'un papa Thuram empâté et endurci par son militantisme.