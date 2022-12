La grande Une ​Découvrez les mots de passe les plus fréquemment piratés

Deux études ont été publiées sur les mots de passe utilisés par les Français. Beaucoup peuvent être décryptés en moins d’une seconde. Vérifiez que le vôtre ne figure pas dans la liste ! Par La rédaction - Publié le Dimanche 4 Décembre 2022 à 06:46

Deux entreprises internationales spécialisées dans la sécurité sur Internet ont dressé leurs classements des mots de passe les plus souvent utilisés par les internautes et qui sont beaucoup plus susceptibles d’être déchiffrés.



Cybernews a annoncé avoir rassemblé 56 millions de mots de passe déjà piratés ou divulgués et les avoir étudiés. NordPass a de son côté établi sa liste grâce au travail de chercheurs sur une base de données qui rassemble des informations obtenues suite à des violations.

Des classiques peu protégés



Le mot de passe le plus souvent piraté en France est une suite logique de chiffres : “123456”. Il devance une variante plus longue mais pas plus sécurisée : “123456789”.



Une autre mauvaise idée est d’utiliser la suite des premières lettres du clavier français : “azerty” ou encore une répétition du même chiffre : “000000”. Dans tous ces cas, les logiciels de piratage informatique prennent moins d’une seconde à déchiffrer ces mots de passe.



“Password” ou “motdepasse” ne vous permettent pas non plus de protéger votre compte Améli ou MyM.

Un prénom comme mot de passe



On retrouve dans le classement français des mots de passe les plus fréquemment piratés dressé par NordPass des prénoms très populaires : “Marine”, “Camille”, “Nicolas” ou “Maxime”, entre autres.



Beaucoup de personnes qui ont choisi un mot simple et unique comme système de protection ont aussi été piratées : “soleil”, “doudou”, “maison” ou “dragon” ne sécurisent pas vos comptes.





Ce qu’il ne faut pas faire



NordPass émet quelques recommandations aux internautes. Il est déconseillé de choisir comme mot de passe les noms d’équipes sportives, de personnages de films, de marques, d’artistes. Les jurons sont aussi facilement déchiffrables par les logiciels de piratage.



Ce qu’il faut faire



Un mot de passe sécurisé contient au moins 12 caractères avec une variété de lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. Un générateur de mot de passe peut être utilisé comme un gestionnaire pour stocker toutes ces clés virtuelles complexes.