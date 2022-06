A la Une . ​Décès en prison : la famille de Yoan Spanu obtient la réouverture de l’enquête

Les parents de Yoan Spanu ont quitté La Réunion satisfaits. Ils ont obtenu qu’une enquête redémarre pour tenter de faire la lumière sur les circonstances de la mort de leur fils en prison, à La Réunion, il y a plus de quatre ans. Par LG - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 17:26





C’est notamment une expertise menée par un légiste situé à l’île Maurice, territoire où vit la famille du défunt, qui est venu jeter le trouble quelques jours après les faits. De son côté, la justice française avait maintenu que "l’autopsie réalisée par deux médecins légistes de l’institut médico-légal de La Réunion avait conclu sans équivoque à un décès par suicide. Aucune trace suspecte d’intervention d’un tiers et aucune violence sexuelle n’avaient été relevées", en concluait le procureur de la République de Saint-Pierre il y a quatre ans.



Mais de nouvelles pièces versées au dossier semblent avoir convaincu la justice française de rouvrir une enquête, selon le journal Le Mauricien. "C’est la première fois depuis 2018 que nous sommes soulagés. L’enquête reprendra à zéro à partir de maintenant. Nous avons enfin pu donner notre version des faits à un juge qui voulait vraiment nous entendre (…) Le juge a ordonné que l’enquête redémarre à zéro", s’en félicite Gilles Spanu, le père de Yoan.



