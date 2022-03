​Débrayage au lycée Mémona Hintermann-Affejee

"Depuis la rentrée ce lundi, nous n'avons plus d'agent de maintenance informatique (AMI)", déplorent ces enseignants.



"Les deux postes non pas été renouvelés dont un a été supprimé totalement !" Or, le lycée Nord est censé être le lycée du numérique avec un BTS unique à La Réunion et des filières professionnelles Systèmes Numériques et des STI.



"Les AMI sont indispensables au bon fonctionnement de notre lycée. Ils ont des compétences spécifiques propres à nos filières. Malgré tout, on nous envoie en remplacement un personnel non formé au numérique !", déplore le corps enseignant.



La liste des griefs ne s’arrête pas à ce non renouvellement de postes. "L’administration et la vie scolaire n'ont plus de standard téléphonique fonctionnel. Lundi, nous avons accueilli une délégation de partenaires européens dans un auditorium non sonorisé. Les enseignants ne peuvent plus faire cours dans de bonnes conditions. Le passage des examens est compromis. Tout cela fait suite à une pénurie d'agents d'entretien depuis novembre 2021. Ce sont les élèves qui ont dû faire le travail des agents lors de l'accueil des Européens. Notre lycée ne fonctionne plus !", alertent-ils alors q’une pétition est en train d’être rédigée.