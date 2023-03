A la Une . ​De nouveaux sapeurs-pompiers volontaires pour renforcer les rangs du SDIS 974

Le SDIS 974 a accueilli ce mardi 43 sapeurs-pompiers volontaires supplémentaires. Au total, ce sont 121 nouvelles recrues qui viennent renforcer l’effectif opérationnel de l’île. Par SF - RL - Publié le Mercredi 1 Mars 2023 à 09:00





Comme elle, Frédéric, éducateur sportif, s'est vu remettre son arrêté d'affectation et la charte nationale des sapeur-pompiers au SDIS 974 ce mardi au centre d’incendie et de secours de Saint-André. Conscient de la rigueur et de la disponibilité dont il faut faire preuve, à quarante ans, l’homme a fait ce choix après mûre réflexion. Ce qui l’a poussé à rejoindre le SDIS, c’est aussi la notion d’aide à la personne, confie-t-il.







Le rôle "primordial" des sapeurs-pompiers volontaires de l'île



Les sessions de recrutement de SPV et l’engagement de ces citoyens au service du SDIS sont primordiaux, souligne le directeur du SDIS, Frédéric Léguillier, puisqu’ils représentent dans l’ensemble environ 80% des effectifs. L’île compte aujourd’hui près de 1500 sapeurs-pompiers volontaires répartis dans les différents centres de secours de l’île et 650 sapeurs pompiers professionnels opérationnels.



Elodie est étudiante en cycle préparatoire dans les métiers de la sécurité. Elle a décidé de se mettre au service de la population réunionnaise sur son temps libre en devenant sapeur-pompier volontaire (SPV) . Ce choix, l’étudiante l’a fait après avoir été marquée par l’incendie du Maïdo : “Je trouve ça valorisant de pouvoir aider la population, de pouvoir agir pour protéger la nature quand il le faut”, explique-t-elle.Comme elle, Frédéric, éducateur sportif, s'est vu remettre son arrêté d'affectation et la charte nationale des sapeur-pompiers au SDIS 974 ce mardi au centre d’incendie et de secours de Saint-André. Conscient de la rigueur et de la disponibilité dont il faut faire preuve, à quarante ans, l’homme a fait ce choix après mûre réflexion. Ce qui l’a poussé à rejoindre le SDIS, c’est aussi la notion d’aide à la personne, confie-t-il.Les sessions de recrutement de SPV et l’engagement de ces citoyens au service du SDIS sont primordiaux, souligne le directeur du SDIS, Frédéric Léguillier, puisqu’ils représentent dans l’ensemble environ 80% des effectifs. L’île compte aujourd’hui près de 1500 sapeurs-pompiers volontaires répartis dans les différents centres de secours de l’île et 650 sapeurs pompiers professionnels opérationnels.

“Plus il y a de femmes dans les interventions, plus elles peuvent s’occuper des dames ou des enfants”



Parmi les effectifs, plus d'hommes que de femmes, a par ailleurs déploré le président du SDIS 974, Stéphane Fouassin, lors de sa prise de parole. Sur les 43 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires réunis ce matin, seules trois femmes étaient présentes.



Pour Stéphane Fouassin, qui souhaite une féminisation du SDIS, la présence de femmes dans les rang est importante puisqu’elles ont “aussi un rôle réconfortant” auprès des victimes : "C’est important parce que plus il y a de femmes dans les interventions, plus elles peuvent s’occuper des dames ou des enfants. (...) C’est vrai qu'elles ont des fois des paroles douces, des paroles pour préparer des victimes, donc c’est aussi important d’être accompagné par la gente féminine, que l’on doit respecter bien sûr en tout point”, a -t-il détaillé.