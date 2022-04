A la Une .. ​De nouveau père, Cristiano Ronaldo endeuillé par la mort de son nouveau-né

Cristiano Ronaldo et sa compagne ont fait part ce lundi la naissance de leur petite fille et du décès de son jumeau durant l'accouchement. Par NP - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 09:46

Le footballeur portugais et sa compagne Georgina Rodriguez attendaient des jumeaux, une petite fille et un petit garçon. Le nouveau-né est malheureusement décédé ce lundi à la naissance, a annoncé le père, profondément marqué.



"C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer la mort de notre fils. C’est la plus grande douleur que les parents puissent ressentir”, a écrit l'attaquant de Manchester United sur Instagram, avant d’ajouter : "Seule l'arrivée de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur".



Le prénom de la petite fille saine et sauve n’a pas été communiqué. Le couple appelle par ailleurs les journalistes comme les fans à respecter sa vie privée dans ce moment douloureux.



Le quintuple Ballon d'Or a également remercié les membres de l'équipe médicale présents à l'accouchement "pour leurs soins et leur soutien".

