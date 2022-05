​De la fête des mères....

Une référence en matière d'événements familiaux de l'année ...



L'amour et la reconnaissance que l'on porte à sa maman est assez universel même si certaines peuples n'en font pas état.

Pour discuter avec un jeune Mahorais , il me disait que ce n'est pas fêté chez eux, à Mayotte, mais comme il vit à la Réunion, il a quand même acheté une rose pour sa maman ...je sais qu'il donne beaucoup de fil à retordre à sa maman et qu'il l'aime par dessus tout ..et même en préférence à sa petite copine. C'est son choix.

J'ai trouvé ça merveilleux!



Poussant la conversation de façon plus intrusive encore, je lui demandais si elle avait apprécié?

La réponse est venue tout de suite:" Ah ui alors! Elle m'a même fait un câlin". Du haut de ces 19 ans il en était encore tout heureux .

Ça compense bien des turbulences au commissariat ou ailleurs où elle a souvent été appelée.

Ne jamais porter jugement du fond de ker d'une personne .

L'intégration ce n'est pas seulement aller à l'école publique ni subir le joug le tribunal du pays qui nous accueille.