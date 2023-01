A la Une . ​De grosses chaleurs attendues ce week-end

Après le gris, les nuages et la pluie, le thermomètre devrait grimper pour laisser place à une chaleur estivale ce week-end. Selon Météo-France, il devrait faire très chaud sur toute l'île. Par NP - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 11:38

Après une soirée des plus arrosées, surtout dans le Nord et l’Est, quelques éclaircies font leur apparition : “Pour les prochaines heures, ça devrait être assez calme”, indique Météo-France. Mais ne rangez pas pour autant les parapluies tout de suite, “il y a encore un risque d’averses la nuit prochaine”.



La tendance à l’amélioration se fera sentir à partir de ce vendredi, avec, en prime, une hausse du thermomètre.



En contrepartie du soleil, ce sont de grosses températures estivales qui se feront ressentir, sur toute l’île et plus particulièrement le long du littoral Nord/Nord-Est. "Le vent va tomber, il n’y aura pas beaucoup d’air et avec toute l’humidité liée aux pluies cela va faire un effet étuve par endroit”, explique Philippe Caroff, responsable des prévisions cycloniques à Météo-France Réunion.



Le dimanche sera une journée particulièrement chaude, avec des températures de l’ordre de 32 à 33 degrés attendues.