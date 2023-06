A la Une . ​Darmanin se rendra à Mayotte ce week-end

Le locataire de la place Beauvau devrait être en déplacement à Mayotte les samedi 24 et dimanche 25 juin prochains, soit deux mois après le lancement de Wuambushu sur place. Par NP - Publié le Mercredi 21 Juin 2023 à 06:48

Gérald Darmanin s’était rendu à Mayotte le 31 décembre dernier, pour y passer le réveillon avec les forces de l’ordre et faire le point sur les engagements pris, notamment en matière de sécurité. Il avait confirmé quelques mois plus tard le lancement de “Wuambushu” sur place, avec le déploiement de forces de l’ordre supplémentaires, pour lutter contre la délinquance et l'immigration illégale sur le territoire.



Deux mois après le lancement de cette opération très controversée, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est attendu de nouveau ce week-end sur l’île aux parfums.