​Danilo : Quelle météo pour La Réunion ce week-end ?

Le 4ème système dépressionnaire de la saison cyclonique 2020-2021 continue de cacher ses intentions. Danilo devrait passer au plus près de notre île dans la journée de lundi. Mais il reste pour l’instant impossible de déterminer s’il passera au Nord, au Sud ou sur La Réunion.Danilo a continuellement perdu en puissance ces derniers jours mais devrait repasser au stade de tempête tropicale modérée à son approche des Mascareignes. Le système dépressionnaire devrait cependant toujours être affaibli.Par ailleurs, il n’est pas déterminé de quel côté des côtes Danilo passera. Ainsi, Météo France a présenté deux scénarios différents. Jacques Ecormier, chef prévisionniste de Météo France, nous présente les tendances météorologiques pour ce week-end, avant le passage de Danilo.Samedi : Le temps sera plutôt sec mais des pluies peu importantes peuvent toucher le Sud et le Sud-Est de La Réunion. Une houle de 1,5 de secteur Est arrive avant de grossir dimanche.Dans la nuit de samedi à dimanche, les précipitations seront un peu plus fortes sur le Sud de La Réunion.Dimanche, la fréquence des précipitations augmentera dans le Sud et le Sud-Est. Des nuages viendront couvrir toute La Réunion.