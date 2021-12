A la Une . ​Dana Virin, la plus "féministe" des candidates de Miss France

Miss Réunion est en plein préparatif de l’élection Miss France 2022, à la conquête de toute La France. Élue plus belle femme de l’île, Dana Virin déclare, lors d’une interview accordée à Paris Match, soutenir “l'émancipation des femmes”. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 16:26





"Belle de corps et d’esprit"



Quant aux détracteurs du concours qui critiquent l’image de la femme qu’il véhicule, Miss Réunion, diplômée d’un master en monnaie banque finance et assurance, se défend :



“Je pense que le concours Miss France véhicule l’image d’une femme belle par le physique, certes, mais également par l’esprit. (...) Les anciennes Miss ont toutes un CV bien rempli.”



“Je soutiens l’émancipation des femmes”



Elle déclare d’ailleurs soutenir l'émancipation des femmes et réaffirme son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes :



"Je soutiens l’émancipation des femmes. C’est d’ailleurs pourquoi je me suis présentée en premier lieu à l’élection régionale(...). Les concours de beauté sont un réel moteur d’épanouissement, d’affirmation et d’acceptation de soi et je peux en témoigner(...). L’émancipation des femmes regroupe plusieurs sujets notamment le volet des violences conjugales sur lequel je travaille activement avec la police nationale de la Réunion et le ministère de l’Intérieur”. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dana VIRIN (@danavirinoff)

