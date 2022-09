A la Une . ​Damien Dorseuil fait une sortie de route sur le rallye de La Ronde de l'Est

Le rallye de La Ronde de l'Est se poursuit ce dimanche pour les amateurs de bolides. Une sortie de route est à signaler et elle concerne tout simplement le leader de la course. Par BS - Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 à 13:30

Le champion de rallye Damien Dorseuil a mal négocié un virage ce dimanche midi dans la spéciale Vincendo 2 du rallye de La Ronde de l'Est. Il a effectué une sortie de route avec sa Ford Fiesta MK2 alors qu'il était en tête du rallye devant Thierry Law-Long.



Damien Dorseuil va bien. Kevin de Berge, son copilote, a été extrait de l'habitacle à 13H45. Fort heureusement, son état n'inspire pas l'inquiétude. Par mesure de précaution, il a été pris en charge par les secouristes pour des examens.



Il y a eu un autre accident en même temps sur l'autre spéciale de Carron Ango. Il concerne la Peugeot 208 griffée du N°48 de Fréderic Tanjon et de sa copilote Séverine Soundron.



La course est neutralisée et reprendra pour les deux dernières spéciales dans l'après-midi.

Merci à Eriksen Alamelle pour ses photos