Fenêtre sur ​DÉMAYÉ ! Koife asoir ? Si on retournait au théâtre ?!

La compagnie ArtMayage lance la saison à Luc Donat avec la 1ère représentation de Démayé.

En quelques mots ressentis, j'espère vous donner l'élan d'y aller ! Par Julie Casterman - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 09:34 | Lu 167 fois

Après une plus longue gestation que prévue, Démayé est livré sur un plateau encordé, en pleine actu nouée, en plein sac de noeuds & vents mouvants.

Merci pour ce moment de grâce, un spectacle esthétique pour les sens, où les genres et les arts n'ont pas de frontières. Le rendu est bien un cru "artmayage" : dansant, circassien, hiphopesque, dramatique...

Florence Boyer & Lino Merion, vous formez un duo sensible et envoûtant : la rencontre de nos bête et de nos belles, celles que l'on voit dans l'autre et que l'on nie en soi même.

J'ai vu des corps s'accompagner de l'air aux racines.

J'ai ressenti des cœurs d'enfants perdus qui accélèrent leur rencontres solitaires, puis cheminent en parallèles avant de s'apprivoiser et se confondre en transe au son délicieux des flûtes et du kayamb.

La bande originale signée Damien Mandrin nous soulève dans le fantastique onirique, d'obscur à lumière. J'ai retenu mon souffle. Peut être que la représentation a un goût plus démesuré en circonstances covidotruc...

Plus exceptionnel, rare, précieux... En tout cas, j'étais en vie, emportée tour à tour par le vertige, la puissance, la sensualité, la tension, la douceur, la libération, les retrouvailles. La création est ingénieuse, millimétrée, et rythmée. Je l'ai reçue comme une invitation à refaire le monde, à oser rêver réconciliation, guérison du féminin et du masculin dans leur essence la plus sacrée. Lumières ! Le temps a filé aussi vite que ce sablier mis en vie sur scène. C'est une performance que vous restituez avec toute l'envie et la fougue d'un rendez vous trop souvent reporté. Merci Florence, Lino & toute votre équipe : Dénètem, Damien, Sara,... pour cette bulle d'air frais. Et toi qui me lis, #vasy ! #allezy ! Vive l'art ! Soutenez les artistes & les lieux qui s'organisent pour nous offrir des "fenêtres sur" du mieux-être en ces temps bizarroides...

Au programme :

19h présentation de la saison en présence des artistes

20h Première de "Démayé"

21h Cocktail masqué

ENTREE LIBRE // Réservation souhaitée auprès de

