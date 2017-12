​Cyrille Melchior, le revenant élu grâce à Gilbert Annette

Cyrille Melchior nouveau président du département peut remercier Gilbert Annette et ses alliés. Il semble que l’élection se soit jouée hier soir lors d’une discrète réunion entre un émissaire de Nassimah Dindar et l’ensemble des élus proches de Gilbert Annette.



Gérald Maillot semble avoir trouvé une oreille attentive concernant les dossiers CINOR. Les arguments de l’émissaire de Nassimah Dindar ont fait mouche.



Gilbert Annette s’assure également un fléchage favorable des aides sociales en faveur de sa commune. Une prise de guerre non négligeable à l’approche des échéances municipales.



Cyrille Melchior peut donc aujourd’hui remercier Gilbert Annette, il ne faut jamais oublier qu’en politique, une élection en cache souvent une autre.