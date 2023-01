A la Une . ​Cyrille Melchior : "La solidarité locale et nationale a sauvé Air Austral"

Le président du Conseil départemental salue la décision de la Commission européenne d’autoriser l’Etat français à venir en aide à la compagnie aérienne Air Austral. ​Cyrille Melchior rappelle également l'effort et le lobbying du Département auprès de Paris l'an dernier pour en arriver à ce résultat. Par LG - Publié le Vendredi 6 Janvier 2023 à 13:15

"C’est avec un réel plaisir et un sentiment de soulagement que j’ai appris la décision de la Commission européenne d’autoriser l’aide de l’État français, d’un montant total de 137 millions d’euros, destinée à « garantir la viabilité sur le long terme de la compagnie Air Austral ». D’une importance capitale, cette nouvelle tant attendue permet avant tout, de sauver les 850 emplois directs et 3000 emplois indirects liés à l’activité de la compagnie. Ce sont aujourd'hui près de 4000 familles réunionnaises qui peuvent souffler, après une longue période de turbulences.



Au niveau du Département, nous nous félicitons du soutien sans faille de l’État que nous n’avons cessé de solliciter d’ailleurs. Le premier appui du Gouvernement s’est manifesté avec un premier prêt de 20 millions d’euros en janvier 2022. Lors de sa séance plénière du 22 juin, agissant en responsabilité, notre Collectivité a traduit sa volonté de maintenir sa participation dans Air Austral à hauteur de 5 millions d’euros. Le dossier était également à l’ordre du jour de ma rencontre, le 6 septembre 2022, avec le Ministre délégué à l’Outremer Jean-François Carenco. Nous avons demandé, notamment que Air Austral soit la compagnie régionale qui fasse l’exportation des fruits et légumes de notre territoire. L’issue favorable que nous connaissons aujourd'hui illustre que La Réunion a été entendue par le Gouvernement qui, je le répète, s’est inscrit dans une démarche de dialogue et d’écoute inédite.



Nous saluons aussi le travail de la Région et de tous les partenaires locaux qui ont proposé le plan de restructuration validé par Bruxelles. En cette nouvelle année, nous formulons le vœux que ce bel élan de solidarité et d’unité fructueux, puisse continuer à guider nos actions futures, dans l’intérêt de la population réunionnaise."



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion