​Cyclone Freddy : Le point sur les vigilances météorologiques

La Réunion est placée en alerte orange cyclonique depuis 19h00 ce dimanche. Le préfet pourrait décider de déclencher l’alerte rouge dès la mi-journée. On fait le point sur les vigilances météorologiques. Par NP - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 10:27

Alerte Orange cyclonique



Déclenchée ce dimanche à 19h00 par le préfet de La Réunion, l’alerte orange indique un danger dans les 24 heures. Il est vivement recommandé de se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques. Tous les établissements scolaires et les crèches ferment, mais l’activité économique continue.



Il est aussi demandé à la population de rentrer les objets que le vent peut emporter, de mettre les animaux à l'abri, de protéger portes et fenêtres, vérifier les réserves, l'adresse et le téléphone du centre d’hébergement le plus proche de votre domicile et de se préparer à une évacuation éventuelle.



Vigilance vagues-submersion



La vigilance vagues-submersion est mise en place ce lundi à partir de 16h00 et concerne le littoral Nord/Nord-Est/Est et Sud Est de l’île, de la pointe des Galets à la pointe de la Table.



Dès cet après-midi, la houle grandit et atteint des valeurs de 3 à 4 m. La houle cyclonique de Nord- Est va devenir importante avec des vagues moyennes de 5 à 6 m en soirée. Les vagues les plus hautes pourront atteindre 10 à 12 mètres.



Une levée de la vigilance est probable ce mardi 21 à 12h00 locales.



Aucune vigilance crues n’est en cours.

