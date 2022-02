Cyclone - Batsirai ​Cyclone Batsirai : Envoyez-nous vos plus belles images

Le cyclone Batsirai transite au Nord des côtes réunionnaises et cause des dégâts qui peuvent être conséquents. Vents forts, houle, pluies, envoyez-nous vos images du mauvais temps, tout en restant prudents depuis chez vous ! Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 20:32





Vous pouvez nous envoyer vos photos sur



Envoyez-nous vos photos et vidéos depuis le confort de votre domicile ! Soyez prudents, respectez les consignes de sécurité et surtout ne vous mettez pas en danger. Restez également informés via Zinfos974. Si vous êtes témoins du passage de Batsirai à La Réunion, n'hésitez-pas à nous partager vos clichés via l'application Weza Vous pouvez nous envoyer vos photos sur contact@zinfos974.com , la page Facebook Zinfos974 ou via l'application Zinfos974 tout en nous précisant l'endroit où vous avez pris vos clichés.

Téléchargez Weza sur iOS et Android