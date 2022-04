A la Une . ​Cuisine : Par quoi remplacer l’huile de tournesol ?

Face à la pénurie d’huile de tournesol, voici une liste non exhaustive de produits de substitution ainsi que les précautions d'usage. Par NP - Publié le Samedi 16 Avril 2022 à 09:49

Incontournable dans la préparation des caris, rougails et autres fritures, les bouteilles d'huile se raréfient sur les étals. Face au risque de pénurie, certains consommateurs se ruent sur le 'nouvel or jaune agricole' en faisant d’innombrables stocks malgré la hausse des prix, tandis que d’autres se tournent vers des procédés d'antan et des produits de substitution.



Ne pas mettre de l’huile sur le feu sans précautions…



L’exercice nécessite tout de même quelques précautions, sachant que chaque huile a son usage. Il ne faut pas confondre celles pour la friture avec celles pour l'assaisonnement ou celles utilisées pour la cuisson.



Chauffées à trop haute température, certaines huiles végétales peuvent se détériorer et libérer des composés nocifs pour la santé. Pour savoir quelle huile végétale convient, il faut se référer à son point de fumée, c’est-à-dire la température maximale à laquelle elle peut être chauffée, qui est indiquée sur l’étiquette du produit.



Pour les fritures, la fameuse graisse de canard ou le saindoux , l’huile d’arachide ou encore l’huile d’avocat peuvent être des alternatives. L’huile de coco peut aussi être utilisée mais risque de laisser un goût de noix de coco sur les aliments.



L’huile d’olive, elle aussi de plus en plus rare dans le commerce, est l’une des alternatives les plus connues à l’huile de tournesol pour les vinaigrettes, les mayonnaises et les préparations froides. L’huile de colza, de sésame, de soja, de noix, d’arachide ou encore de pépins de raisin conviennent également pour vos salades, sardines gros piments, ou autre besoin d’assaisonnement.



Pour les pâtisseries, gâteaux, ou autres douceurs peï, le beurre peut tout à fait remplacer l’huile de tournesol. Là encore, l’huile de pépins de raisin ou de colza pour convenir. À noter que certaines recettes proposent de troquer le beurre pour la courgette, ce qui rendrait la préparation plus fondante…