​Crispation autour de l’installation d’une antenne relais à la Rivière Saint-Louis

Les premiers coups de tractopelle pour préparer les fondations ont fini par réveiller riverains et usagers du stade de foot. "On avait bien vu le panneau réglementaire depuis quelque temps mais il n’y avait aucune information dessus. C’est sûrement pour la 5G, qui sait vraiment ?", nous questionnait avec un brin d’inquiétude mardi soir un habitué du stade de football Ludovic Viadère. Une inquiétude doublée d’une pétition qui a commencé à circuler.



C’est là, dans le stade à coté de la tribune, qu’une antenne va être érigée. Information prise auprès de la mairie de Saint-Louis, il ne s’agit pas d’une antenne pour de la téléphonie mobile 5G. Une première info qui devrait déjà rassurer les habitants du secteur tout comme les pratiquants de football.



Ce secteur n’a pas été choisi au hasard évidemment puisqu’il présente des faiblesses lors des émissions/réception téléphoniques. C’est dans ce cadre que l’opérateur Zeop a présenté un dossier de construction d’une antenne relais. "Malheureusement, il n’y avait plus de mutualisation possible sur ce secteur d’entrée de la Rivière", concède la mairie pour illustrer qu’il s’agit finalement du moins pire des emplacements. La "mutualisation" tente en effet de pousser les opérateurs à utiliser un unique poteau pour y greffer leur installation et ainsi éviter un émiettement des antennes GSM sur le territoire.



Faire cohabiter des intérêts divergents



Tout d'abord, l’implantation de l’antenne ne constitue pas un passage en force. Réglementairement, la mairie a mis au vote cette affaire le 30 mars dernier et durant le même conseil, elle a fait voter une charte pour faire converger l’intérêt des opérateurs de téléphonie avec "la vision de la municipalité" sur ce sujet à chaque fois épineux. Cette charte répond à un besoin d’accès à "un internet et à de la téléphonie mobile de qualité tout en préservant le cadre de vie des habitants".



Cette charte, dont peu de municipalité peuvent brandir l’existence, est justement arrivée après une tentative avortée d’antenne sur un immeuble SIDR de La Rivière. Les habitants n’en voulaient pas, évidemment.



Face à cette adversité toute logique qui répond au principe de réalité du « pas de ça à côté de chez moi », les équipements municipaux demeurent les solutions de repli idéales. Le stade Ludovic Viadère en sera ainsi équipé tout comme le sont d’autres stades de l’île comme Michel Volnay à Saint-Pierre, le stade olympique de Saint-Paul, de la Redoute à Saint-Denis ou encore celui de Petite-Ile pour ne citer que ceux-là.



La mairie concède néanmoins un petit défaut de communication de la part de l’opérateur Zeop puisque, comme nous l’indiquait cet usager du stade de football, les travaux préparatoires sont arrivés avant les réunions d’information. La première a eu lieu ce mercredi après-midi.