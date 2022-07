A la Une . ​Crise canne : La campagne sucrière de nouveau menacée

L’intersyndicale demande une correction du protocole et promet qu’il n’y aura pas d’ouverture de campagne si Tereos ne ne revient pas sur le protocole. Les élus des Commissions Mixtes Usines de Bois Rouge et de Beaufonds ont décidé de ne pas participer à la réunion prévue ce mardi matin. Cet échange qui n’aura pas lieu devait permettre de décider de la date de l’ouverture de la campagne sucrière dans le Nord-Est.L’absence des élus CMU est un signe de protestation contre le passage en force du nouveau protocole mis en place “de façon totalitaire par Tereos”, indique le syndicat des Jeunes Agriculteurs. Après les difficultés à se mettre d’accord sur la convention canne , hier après-midi lors d’une assemblée générale du CTICS , une nouvelle tension voit le jour entre l’industriel et les planteurs. La révision du protocole d’apport des cannes et le durcissement de ce dernier pour les cannes longues machines est abordé.L’ensemble des représentants syndicaux n’étant pas d’accord sur le principe, ils quittent la réunion.La filiale locale du groupe coopératif sucrier “a fait valider de force son nouveau protocole ! Malgré l’absence des représentants planteurs, en toute impunité, ils se sont permis de valider un protocole que les planteurs refusent catégoriquement !”, déplorent les planteurs.Une décision qui ne passe pas pour les agriculteurs qui annoncent ce matin que, "la CMU ne se tiendra pas ce matin à Bois Rouge, tant que Tereos ne reverra pas le protocole de démarrage de campagne qui est discuté en début de campagne. La demande de révision des usiniers ne correspond plus au rôle du CTICS qui est d’analyser la richesse des cannes”.L’intersyndicale demande une correction du protocole et promet qu’il n’y aura pas d’ouverture de campagne si Tereos ne ne revient pas sur le protocole.