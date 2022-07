​Crise Canne : Nouvelle réunion décisive ce mardi

Les syndicats ont échangé jeudi dernier avec Albioma sur la revalorisation du prix de la bagasse et obtenu des promesses encourageantes de la part du producteur d’énergie "Albioma nous propose de mettre une enveloppe sur la table. On attend de voir quel est le montant de cette enveloppe", a indiqué Pierre-Emmanuel Thonon, co-président du Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre à l’issue des discussions.Le lendemain, c’était au tour des rhumiers de prendre part aux négociations et d'engager des discussions autour de la revalorisation de la mélasse demandée par les planteurs . Après plus de trois longues heures d’échanges, la délégation de planteurs a quitté la préfecture insatisfaite du contrat de performance proposé par les rhumiers, saluant tout de même un nouveau geste financier de l’Etat."Pour toutes les cannes qui auront un taux de fibre supérieur à 15,43, on aura une bonification de la tonne de canne de 3 euros”, a indiqué le co-président du CPICS à la foule mobilisée dans le square Labourdonnais.Cet encouragement ne suffit pas aux planteurs qui se disent prêts à poursuivre la mobilisation jusqu’à obtenir gain de cause . “N’ a encore un gros point à voir sur la canne longue machine, n’a encore un gros point à voir avec Tereos sur la répartition des bénéfices, n’a encore un gros point à voir avec les rhumiers, donc lé pas fini”, a expliqué Pierre-Emmanuel Thonon, tout en remerciant une nouvelle fois l’État de son accompagnement. Un autre rendez-vous entre l’intersyndicale et les distilleries est déjà fixé ce mercredi.