A la Une . ​Creux du géoïde dans l’océan Indien : Un mystère résolu

Publié le Dimanche 9 Juillet 2023





Pour mieux comprendre la dynamique du manteau terrestre et des variations du niveau de la mer, les chercheurs étudient le géoïde de la Terre, une surface imaginaire qui représente le niveau moyen de la mer à travers le globe, qui prend en compte des variations de la gravité.



Cette surface n’est pas sphérique et traduit l’inégale répartition des masses à l’intérieur de la Terre. Il existe une anomalie géoïde dans l'océan Indien, aussi appelée “Indian Ocean Geoid Low”, qui a longtemps suscité la curiosité des géophysiciens. Ce "trou gravitationnel" géant de plus d’un million de kilomètres carrés est situé en dessous du niveau de la mer. Cette dépression dans la croûte terrestre est le résultat d’un déficit de masse à l’intérieur du manteau terrestre sous cette zone.



Les mystères autour de cette anomalie géoïde viennent d’être levés grâce aux travaux d’une équipe de scientifiques de l’Institut indien des sciences (IISc) et à l’Institut de recherche pour les géosciences GFZ en Allemagne.



L’anomalie est causée par le mouvement des plaques tectoniques et des panaches mantelliques, c'est-à-dire des remontées de colonnes de roches anormalement chaudes dans le manteau terrestre, indique leur étude publiée dans la revue



Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont utilisé des modèles de convection du manteau global selon le temps depuis la période du Crétacé - environ −145,0 à −66,0 Ma) pour simuler l’origine de l’anomalie.



Leurs travaux ont montré que les plaques tectoniques enfoncées ont perturbé une province à faible vitesse de cisaillement en Afrique, générant des panaches. Ces panaches formés alors ont conduit à la formation de cette anomalie géoïde négative.



