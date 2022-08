La grande Une ​Covid à La Réunion : Près de 6.000 nouveaux cas

La reprise de l’épidémie de coronavirus à La Réunion se confirme durant la semaine de la rentrée scolaire. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 23 Août 2022 à 06:04

Le nombre de nouvelles contaminations au covid est en hausse pour la deuxième semaine consécutive à La Réunion. Près de 6.000 cas ont été recensés sur l’île du samedi 13 au vendredi 19 août, selon Santé Publique France. Les données consolidées de l’Agence régionale de Santé devraient être publiées jeudi par la préfecture.



Le taux d’incidence dépasse à nouveau les 620 cas pour 100.000 habitants. La Réunion fait partie de la vingtaine de départements où la circulation du coronavirus est en hausse sur cette période. Notre île se trouve loin au-dessus de la moyenne nationale qui s’établit à 184 cas pour 100.000 habitants.



Le taux de positivité est aussi en hausse et passe au-dessus des 40%, il est donc 8 fois supérieur au seuil d’alerte et se situe aussi au-delà de la moyenne nationale qui est de 20%.

Le pic de la rentrée



L’augmentation du nombre de cas de coronavirus a démarré il y a deux semaines au moment des retours de vacances. La hausse se maintient sur les premiers jours de la rentrée scolaire. Une légère baisse du rythme des contaminations est observée depuis la fin de la semaine dernière.



