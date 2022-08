A la Une . ​Covid à La Réunion : Plus de 6.500 nouveaux cas

La progression de l’épidémie de coronavirus se poursuit à La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 09:46

La circulation du covid à La Réunion augmente pour la quatrième semaine d’affilée. Une hausse marquée est observée au début du premier week-end après la rentrée mais aussi le lundi suivant, selon Santé Publique France. Les données consolidées de l’Agence régionale de Santé devraient être communiquées jeudi.



Des bonds du nombre de tests positifs recensés sont donc enregistrés au lendemain de la fin des premiers jours de cours et de reprise du travail mais aussi à la fin de ce premier week-end. L’influence de la rentrée est visible ces derniers jours.



Le nombre de cas en une semaine pourrait s’approcher des 7.000 selon Santé Publique France. Le taux d’incidence dépasse les 800 cas pour 100.000 habitants. Il est actuellement le plus élevé de France.



Le directeur de l’ARS explique que le taux d’incidence est supérieur à 800 cas pour 100.000 habitants : “Cela veut dire que le virus circule beaucoup”, déclare Gérard Cotellon. Il ajoute qu’une réunion a eu lieu avec les autorités sanitaires et la décision a été prise de maintenir le port du masque dans les établissements de santé à La Réunion.





Moins de 50% des personnes concernées ont fait le deuxième rappel



Le directeur de l’ARS est revenu sur la couverture vaccinale encore trop faible à La Réunion. “Nous avons du retard sur ce sujet. Quand on regarde la typologie décès, ce sont des personnes âgées et des personnes porteuses de comorbidités. Et dans 90% des cas, ces personnes ne sont pas vaccinées”, déplore-t-il.



Gérard Cotellon lance un appel aux personnes âgées : "La vaccination est là, protège des formes graves et des morts. Il faut que La Réunion se surveille sur ce plan-là. La Réunion avait une bonne couverture pour les deux premières doses, mais on est passé sous les 70% au premier rappel et on est à moins de 50% pour le deuxième rappel."



