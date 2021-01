A la Une . ​Covid à La Réunion: Moins de tests mais plus de cas

Les chiffres du Coronavirus à La Réunion sont repartis à la hausse en ce début d’année. La baisse du nombre de tests pendant les fêtes n’explique pas tout, car le taux de positivité est bien en augmentation. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 7 Janvier 2021 à 12:11 | Lu 2243 fois

Santé Publique France a publié cette nuit les données de l’épidémie de Coronavirus sur toutes les semaines écoulées. Le nombre de cas est à la hausse à La Réunion. Et même si la semaine de Noël - pendant laquelle les dépistages étaient moins fréquents - font gonfler les taux d'une éventuelle reprise de l'épidémie, le nombre de tests continue de baisser la semaine suivante alors les contaminations augmentent.



La Covid au plus bas à Noël



La semaine du 21 au 27 décembre a connu les chiffres les plus bas du Coronavirus à La Réunion avant la première vague du mois d’août (du 3 au 9 août, 42 cas). Il y a eu 136 contaminations, c’est deux fois moins que la semaine précédente (-47%) et que la semaine suivante (+52%).









On est passé à cette période sous la barre des 10.000 tests réalisés en une semaine avec seulement 230 dépistages le jour de Noël. Une baisse de 22% est donc constatée par rapport à la semaine précédente.



Le taux d’incidence a lui aussi quasiment été divisé par deux avant de remonter en flèche, à noter des baisses particulièrement marquées pour les tranches 60-69 ans et 80-89 ans pour la semaine de Noël.









Une hausse réelle des contaminations



Dans la semaine qui a suivi Noël, le nombre de nouveaux cas a explosé. Et cela malgré des dépistages pourtant encore moins nombreux. Le taux de positivité montre clairement cette reprise plus soutenue de la circulation du Coronavirus.



Le nombre de tests a atteint son niveau le plus bas depuis la mi-octobre: 9331 en une semaine (du 28 décembre au 3 janvier). C’est 1,15% de moins que la semaine de Noël.







Le taux de positivité est donc en forte augmentation et passe de 1,4% à 1,9%, mais reste inférieur à la semaine précédant Noël (2%).









La situation dans les hôpitaux



Comme expliqué précédemment, la pression hospitalière se fait toujours sentir avec une à deux semaines de retard. Pour l’instant, la situation s’améliore toujours avec une moyenne de 5 patients Covid+ aux urgences contre 7 la semaine précédente.







Pour ce qui est de la mortalité, un décès a été enregistré la semaine dernière après 15 jours sans mort lié à la Covid.







