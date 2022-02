A la Une .. ​Covid : La Réunion peut souffler

La Réunion peut souffler. Après un mois et demi d'un couvre-feu combiné à diverses limitations et interdictions, notre île peut entrevoir une levée progressive des mesures anti-Covid. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 17:53





À l’image des désillusions survenues lors de ces deux dernières années de Coronavirus après chaque embellie, le préfet s'est bien gardé de tout triomphalisme. Il mesure en effet déjà l’immense déception que pourrait générer un nouveau tour de vis dans quelques semaines ou mois.



C’est donc à pas de loup qu’il a annoncé



Dès ce lundi 21 février, le couvre-feu instauré le 1er janvier à 21h sera décalé à 23h. Cette mesure était particulièrement attendue des restaurateurs.



Une semaine plus tard, soit le lundi 28 février, "dès lors que la situation sanitaire continuera à être favorable", le couvre-feu sera complètement levé et le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur. De plus, les établissements recevant du public pourront accueillir en pleine capacité, donc sans jauge. De plus, la limitation du nombre de personnes lors des repas ou des piques-niques signera sans nul doute un réel indicateur du retour d'une vie comme avant. Enfin, le télétravail ne sera plus obligatoire mais demeurera "une recommandation forte."



"Nous sommes engagés dans une décrue"



Le préfet n’a pas manqué de rappeler que cette "levée progressive" des mesures ne pourra être maintenue que "sous réserve de l’évolution favorable de la situation". En prenant appui sur les chiffres compilés par l’autorité sanitaire, le préfet confirme la tendance des deux derniers bilans du Covid au point d’assurer que "nous avons atteint un pic" et, par conséquent, que "nous sommes engagés dans une décrue."



"Les évolutions encourageantes qui se sont dessinées", et "sans ignorer les tensions qui existent encore", permettront aussi à l’hôpital de souffler.



"Après 7 semaines consécutives de progression continue et exponentielle du nombre de contaminations, je peux annoncer une amélioration non discutable", conforte Martine Ladoucette.



La directrice de l’Agence régionale de la santé note "une nette diminution des hospitalisations pour les formes les plus graves de la maladie. Cela nous autorise à desserrer un peu la contrainte", ajuste-t-elle.



Désormais, l’hôpital public peut envisager une reconversion des lits de réanimation. Une première tranche de 5 lits sera reconvertie en chirurgie sur le total des 45 lits supplémentaires ouverts pour parer à la vague épidémique apportée par le variant Omicron.



Vite embrayer pour combler le retard des déprogrammations chirurgicales



Pendant ce temps, les renforts continuent de se succéder. Hier jeudi, 6 infirmiers, 3 médecins généralistes et un médecin réanimateur exerçant en métropole sont arrivés. Ils contribueront à l'effort collectif et donc à permettre au CHU de "reprendre très progressivement une activité habituelle de soins, notamment de chirurgie, sans oublier la possibilité de rouvrir à tout moment des lits de réanimation si besoin", mentionne Martine Ladoucette.



Tout aussi mesurée que le préfet, elle explique cette amélioration par la vaccination de la population et par le respect, par le plus grand nombre, des gestes barrières.



