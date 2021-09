A la Une . ​Covid : Blanquer prend une nouvelle fois La Réunion comme exemple de rentrée réussie

Parents et syndicats de l’Education auront peut-être une autre perception de leur rentrée 2021/2022 que celle, optimiste, du ministre. Quinze jours après La Réunion, la métropole fait sa rentrée scolaire avec les chiffres rassurants de notre île. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 13:08

"L’atmosphère générale est quand même à la satisfaction d’aller à l’école", a lancé ce matin au micro de France Inter le ministre de l’Education.



Jean-Michel Blanquer, qui est venu plusieurs rentrées de suite à La Réunion constater le retour sur les bancs de l’école, s’en est une nouvelle fois remis aux chiffres rassurants de l’académie de La Réunion pour valider la rentrée métropolitaine en présentiel.



"Je pense que cela valide l’idée d’une école ouverte", a-t-il assuré sans vouloir minimiser la flambée des contaminations qui guette après la rentrée des classes.



Hormis La Réunion, l’exemple de l’Ecosse qui a rouvert ses écoles également à la mi-août et qui a pu observer que les contaminations au covid sont parties à la hausse, paraît comme une implacable comparaison. Enfin, il y a ce message, la semaine dernière, de Lila Bouadma, membre du Conseil scientifique, réanimatrice à l'hôpital Bichat et professeure de médecine, prévoyant qu’"il y aura jusqu’à 50.000 contaminations par jour avec la réouverture des écoles".



"C’est un lieu moins contaminant que d’autres"



"Oui, c’est l’un des scénarios possibles", n'a pas infirmé Jean-Michel Blanquer qui veut rester optimiste grâce à la progression vaccinale. "On a un handicap supplémentaire et un atout supplémentaire avec cette rentrée. On a d’un côté le variant Delta qui est plus contagieux mais il y le vaccin que nous n’avions pas auparavant. Il est possible qu’il y ait une augmentation des contaminations. Moi j’ai un point de repère qui est quand même l’île de La Réunion qui est rentrée il y a quinze jours. On a fait parfois des prédictions inquiétantes de la part de certains. Nous avons appliqué le protocole numéro 2 comme nous allons le faire en métropole. On a un taux de vaccination qui est plutôt bon (à La Réunion) mais quand même moins bon qu'en métropole, et aujourd'hui on a moins de 0,2% des classes fermées 15 jours après la rentrée", a-t-il relativisé.



"Je n'ai jamais dit que le virus s'arrêtait à la porte de l'école. Je ne suis pas assez stupide ou fou pour dire quelque chose pareil. Par contre j’ai toujours dit que ce n’était pas un lieu spécifique de contamination. Je dirais même plus : c’est un lieu moins contaminant que d’autres parce qu’on y respecte davantage les gestes barrières. Je le redis encore : un enfant peut se contaminer davantage dans des activités extérieures à l’école qu'à l'école", a-t-il défendu le scénario d'un retour de cours en présentiel.