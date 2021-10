A la Une . ​Covid-19 : des centres de vaccination qui ferment tour à tour leurs portes

L'ARS revoit l'organisation de l'offre de vaccination. Plusieurs centres ferment ce weekend. A compter du 2 novembre six centres de vaccination resteront en activité sur l'île. Par Sophie Fontaine - Publié le Samedi 30 Octobre 2021 à 10:27

Le dernier bilan de l’ARS indique qu’au 19 octobre, 68,2% des Réunionnais disposent d’un schéma vaccinal complet. Cette couverture vaccinale contre la covid-19 “continue de progresser lentement ces dernières semaines”, précise le communiqué.



Alors que les autorités appellent la population à se faire vacciner sans plus attendre et au public concerné à effectuer la dose de rappel, dont disposent un peu plus de 7 700 personnes, plusieurs centres de vaccination ferment tour à tour sur l’île.



Il reste 6 centres de vaccination sur l'île



Après celui de l'Étang Saint-Paul le 10 octobre dernier, trois autres vaccinodromes ferment définitivement à compter de ce dimanche 31 octobre :

Celui de La Possession, installé au Gymnase Gaston Dusmenil, celui de l’aéroport de Pierrefonds à Saint-Pierre et celui du GHER de Saint-Benoît .

Les centres de vaccinations restants seront par ailleurs fermés au public ce lundi 1er et le jeudi 11 novembre prochain, jours fériés.



À compter du 2 novembre prochain, les personnes qui le souhaitent pourront se faire vacciner dans les six centres de l'île (Saint-Denis, Saint-Paul, Tampon, Saint-Pierre, Saint-Joseph et Saint-André), avec ou sans rendez-vous, les lundis, mercredis, vendredis et samedis uniquement.



En complément de ces six centres de vaccination, les Réunionnais peuvent se faire vacciner via leur médecin, pharmacien, sage-femme ou infirmier habituel.