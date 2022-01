​Covid-19 : Le Syndicat des Médecins Libéraux interpelle l’URML OI

Communiqué du SML Réunion :



L’Union Régionale des Professionnels de santé des médecins de la Réunion ( URPS Réunion, dite encore URML OI) ne peut plus se satisfaire d’une distribution de quelques masques et flacons de gel alcoolique financés pour l’essentiel par des sponsors.



Le Syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion (SML Réunion) constate hélas à la Réunion une fraction spécifique au département très importante de la population âgée et avec co-morbidité, pour laquelle une vaccination obligatoire est toujours non décidée, toujours non vaccinée et que le pass vaccinal ne suffira jamais à convaincre.



Le SML Réunion exige donc de l’URPS Réunion la convocation d’une Assemblée Générale extraordinaire dans les plus brefs délais. Il faut mettre fin à l’incompétence voire une indifférence de l’URPS Réunion face au Covid.



Le SML Réunion exigera de l’URPS Réunion d’arrêter voire supprimer des actions dispendieuses d’intérêt limité voire nul en cours, financées par les médecins libéraux réunionnais eux-mêmes ( par la CURPS prélevée sur leurs charges sociales personnelles obligatoires).



Le SML Réunion exigera de l’URPS de libérer un budget Covid très conséquent pour des actions médiatiques et sur internet censées convaincre à la vaccination cette population ciblée. Pour inciter par des aides diverses les médecins libéraux à davantage la vacciner. Pour encore, et au mieux, avec le soutien et la participation de l’Agence Régionale de Santé ( ARS) et la CGSS, la création d’équipes vaccinales libérales mobiles de terrain réunionnaises allant chercher ces non vaccinés à risque en tous lieux et endroits possibles.