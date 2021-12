A la Une .. ​Covid-19 : L'OMS déconseille aux plus de 60 ans de voyager

Au vu de la situation sanitaire et de l'émergence du variant Omicron, l'Organisation mondiale de la santé recommande aux personnes à risque et non vaccinées de renoncer à voyager, bien qu’elle considère que les interdictions de trajets aériens ne suffiront pas à empêcher le virus de progresser. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 14:29





Suite au premier cas de variant Omicron déclaré sur l'île,



Les voyageurs en provenance de l’île sœur, désormais inscrite sur la liste des pays dits en zone rouge, devront appliquer un protocole renforcé. Les vols en provenance de l’île Maurice, déjà réduits, font l’objet d’un protocole de dépistage renforcé à la descente de l’avion à l’aéroport.



"Les interdictions générales de voyager n'empêcheront pas la propagation d'Omicron"



De son côté, l’Organisation Mondiale de la Santé estime que "les interdictions générales de voyager n'empêcheront pas la propagation" du virus. La "probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial” est jugée élevée.



Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, demande aux Etats membres une réponse rationnelle face à l’arrivée de ce variant. Il appelle à une réponse “calme, coordonnée et cohérente”.



