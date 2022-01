​Covid-19 : Israël en route pour la quatrième dose

Les autorités israéliennes faisaient état ce dimanche 2 janvier de 4.206 cas positifs au covid-19, détectés en 24 heures, et d'une augmentation de 195% depuis une semaine. "On peut envisager avoir 50.000 nouveaux cas par jour prochainement", a affirmé le premier ministre, Naftali Bennett, avant d’encourager une nouvelle fois la population à la vaccination.



Une 4e dose de vaccin



Le pays, qui fait face à une flambée de contaminations au variant Omicron depuis fin novembre, prend de nouvelles mesures. “La vague d’Omicron est là et nous devons nous protéger”, a déclaré le Premier ministre.



Lors d'une conférence de presse consacrée à la lutte contre la pandémie, Naftali Bennett a indiqué ce dimanche que le ministère de la Santé avait donné son feu vert à cette quatrième dose.



Après l’ouverture de cette deuxième dose de rappel aux personnes vulnérables le 31 décembre dernier, Israël élargit cette quatrième dose aux plus de 60 ans et aux soignants.



Pionnier de la vaccination contre le Covid-19, Israël avait été le premier à lancer la dose de rappel l'été dernier.