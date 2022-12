A la Une . ​Coups de feu à Paris : Au moins trois morts, le tireur interpellé

Ce vendredi matin à Paris, un individu a tiré plusieurs coups de feu, faisant au moins trois morts et plusieurs blessés. Il a été arrêté par les forces de l'ordre. Par NP - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 15:31





"Sept à huit coups de feu dans la rue, c'est la panique totale, on est restés enfermés à l'intérieur", a confié une témoin à l'AFP.

Le tireur a été interpellé par les forces de l’ordre.



Une enquête a été ouverte des chefs d'assassinat, homicides volontaires et violences aggravées et les investigations ont été confiées à la brigade criminelle, indique



La préfecture de police recommande d’éviter le secteur afin que les services de secours puissent intervenir.



#Paris10 rue d'Enghien, intervention de police en cours. ➡️ Une personne interpellée

🔴 Évitez le secteur et laissez les services de secours intervenir pic.twitter.com/5C5wcKCCHk

— Préfecture de Police (@prefpolice) December 23, 2022

Ce vendredi matin, rue d’Enghien, dans le 10e arrondissement de Paris, un homme d’une soixantaine d’années aurait tiré plusieurs coups de feu sur la voie publique. La fusillade a fait deux morts et plusieurs blessés, rapporte la presse hexagonale."Sept à huit coups de feu dans la rue, c'est la panique totale, on est restés enfermés à l'intérieur", a confié une témoin à l'AFP.Le tireur a été interpellé par les forces de l’ordre.Une enquête a été ouverte des chefs d'assassinat, homicides volontaires et violences aggravées et les investigations ont été confiées à la brigade criminelle, indique Franceinfo La préfecture de police recommande d’éviter le secteur afin que les services de secours puissent intervenir.

L'auteur de la fusillade à Paris était poursuivi pour violences à caractère raciste



L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, a tiré ce matin sur un centre communautaire kurde, un restaurant et un coiffeur. Il a été transféré à l'hôpital dans un état "d'urgence relative", selon la maire du 10ème arrondissement de Paris.



Selon la procureure de la République de Paris, "Il y a trois décédés, une personne en état d'urgence absolue, deux en relative et le mis en cause également blessé, notamment au visage".



On ignore encore les motivations du tireur mais le parquet antiterroriste effectue actuellement une évaluation afin de déterminer si les faits qui se sont déroulés ce matin sont de nature terroriste ou non.