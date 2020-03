​Coup de gueule d’une infirmière découvrant un mail de l’ARS adressé aux pharmaciens

"Les infirmiers de La Réunion attendent des masques depuis le début de l’épidémie sur l’île. L’ARS a justifié, jusqu’à hier mardi, que notre stade épidémique n’autorisait pas à fournir les IDEL (les infirmiers libéraux) en masques. Nous avons été patients et avons entendu les dernières directives du chef de l’Etat M. Macron !



Sauf qu’aujourd’hui, jour de distribution des précieux masques, l’ARS aurait sorti cette note exigeant des pharmaciens qu’ils ne distribuent aucun masque aux professionnels de santé ! Si ce mail est bien vrai, c’est tout bonnement scandaleux. C’est nous qui vous soignons aujourd’hui et qui vous soignerons demain ! Et nous ne sommes ni plus ni moins que de la chair à canon dans cette guerre sanitaire ! Merci M. Macron de veiller à ce que vos directives et vos promesses soient respectées..."