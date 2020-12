​Correctionnelle : Le serial voleur pro de l’évasion

Cela fait des années, même avant qu’il soit majeur, que J.D, 26 ans, vole – avec dégradation ou par effraction – puis part en prison, avant qu’il ne recommence. Mais la prison, c’est pas trop son truc ; donc il s’évade.



Les derniers faits en date : la conduite d’un véhicule volé puis, au moment de sa garde à vue, son évasion par une fenêtre et son escapade de trois heures à Saint-Paul, le 22 décembre 2019. Car cela faisait un an qu’il était recherché, étant évadé depuis plus d’un an. Mais les forces de l'ordre l'interpellent au volant d'un véhicule suspect et direction la garde à vue. Mais ce passage après un an de liberté ne lui a manifestement pas plu et hop, il parvient à ôter les menottes et s’enfuir. Sa version : il ne savait pas que la voiture était volée et voulait tout simplement sortir par la fenêtre pour fumer une cigarette.



Ce mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, le jeune homme était jugé pour recel de bien et évasion. Les magistrats ont trouvé cela plus prudent de le laisser dans le box des prévenus et non à la barre, entouré et surveillé de très près par trois policiers.



Il a finalement écopé de 6 mois de prison pour recel et la même durée pour évasion. Deux peines qui s’ajoutent à sa détention actuelle. Il n’est donc pas près de sortir de prison… sauf s’il s’évade.