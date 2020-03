A la Une . ​Coronavirus: Un pharmacien vous explique les nouvelles conditions de délivrance du paracétamol C’est le médicament recommandé pour soulager les symptômes du coronavirus. Le paracétamol, plus connu sous les marques "Doliprane" ou encore "Efferalgan" , est désormais limité à la vente dans les pharmacies : une boîte par personne s’il n’y a pas de symptômes, deux boîtes si la personne présente des douleurs ou de la fièvre.

Si la vente de paracétamol en pharmacie est désormais soumise à restriction, c’est pour s’assurer qu’il y en aura pour tout le monde: "c’est pour éviter les ruptures de stock, puisqu’il pourrait potentiellement avoir des tensions d’approvisionnement", nous explique ce pharmacien de Saint-Denis.



L’agence du médicament veut éviter que la population n’en stocke inutilement au détriment de ceux qui en ont besoin, comme cela a pu être le cas pour les masques, les solutions hydroalcooliques, et même certaines denrées en supermarchés.



Du pur déclaratif pour l'instant



Ainsi, les clients des pharmacies de l’île ne pourront désormais se procurer qu’une seule boîte de paracétamol s’ils ne présentent aucun symptôme, et deux boîtes s’ils ont des douleurs ou de la fièvre.

Aucune prise de température ne se fera en pharmacie, l’Agence du médicament et les pharmaciens comptent donc sur la bonne foi de la population : "c’est du déclaratif donc il faut que les personnes jouent le jeu, pour que ce soit le plus juste possible pour tout le monde", ajoute ce pharmacien interrogé ce mercredi matin dans le chef-lieu.



Attention, pour rappel, il est fortement déconseillé de prendre des anti-inflamatoires comme l'ibruprofène en cas de symptômes du coronavirus. Ces derniers pourraient être à l'origine d'une détérioration de l'état de santé des personnes qui ont contracté la maladie.



Régis Labrousse - Charlotte Molina Lu 2877 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus: Agnès Buzyn qualifie les municipales de mascarade puis regrette ses propos Deux nouveaux cas de Coronavirus confirmés, 12 au total à La Réunion