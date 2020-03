​Coronavirus : Les modifications apportées par l’aéroport de La Réunion Roland Garros

L’organisation en matière d’exploitation et de plages d’ouverture de ses installations est la suivante à compter du lundi 23 mars 2020 :



- De 05h30 à 12h30 : sur la ligne Métropole – Réunion => les arrivées et départs des vols Air France, FrenchBee et Corsair seront opérés, ainsi que l’arrivée du vol Air Austral sur la ligne Réunion – Mayotte => le départ du vol vers Dzaoudzi sera programmé





- De 16h30 à 21h30 : sur la ligne Réunion - Métropole => le départ du vol Air Austral sera opéré sur la ligne Mayotte - Réunion => l’arrivée du vol en provenance de Dzaoudzi sera opérée.



Le terminal sera totalement fermé au public entre 12h30 et 16h30.



Les horaires de ces vols seront précisés ce week-end et disponibles sur le site internet de l'aéroport et celui des compagnies aériennes concernées.



Cette programmation sera effective jusqu’à nouvel avis, signale la direction de l'aéroport de Gillot.



Enfin, l'aéroport informe que "la préfecture rappelle à nos concitoyens que le bon respect des mesures de confinement impose de limiter à une seule personne l'accompagnant qui vient déposer ou accueillir des personnes à l'aéroport. Il est également recommandé, pour l'accompagnant qui viendrait accueillir des personnes revenant de métropole et qui font donc l'objet d'une mesure de confinement, d'être attentif à ce que ces dernières puissent s'installer à l'arrière du véhicule et qu'une aération soit maintenue dans le véhicule (vitres ouvertes) et de bien appliquer les gestes barrières."