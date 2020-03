A la Une . ​Coronavirus : De retour de ces zones particulièrement exposées, appliquez ces mesures de prudence Dans une nouvelle mise en garde publiée ce lundi à 19H, la préfecture de La Réunion rappelle aux personnes revenant de zones particulièrement touchées par le coronavirus d'adopter les bons gestes à leur retour dans l'île.





La liste des zones à risques est accessible sur le site de Santé Publique France. Elle est régulièrement mise à jour et évolue en fonction de la propagation du virus.



Les zones métropolitaines concernées :

Haute-Savoie

Côte d’Or

Doubs

Haute-Saône

Le Territoire de Belfort

Saône-et-Loire

Morbihan

Corse-du-Sud

Haute Corse

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Meurthe et Moselle

Moselle

Vosges

Aisne

Oise

Somme

Toute l’Ile-de-France : Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne, Val d’Oise, Val de Marne et Yveline



