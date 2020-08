La grande Une ​Coronavirus COVID-19 à La Réunion : 42 nouveaux cas confirmés

42 nouveaux cas de ​Coronavirus sont répertoriés ce mercredi à La Réunion. C’est la première fois qu’autant de cas sont comptabilisés en seulement 24 heures à La Réunion. Mais ce chiffre est aussi à pondérer du fait du nombre sensiblement plus élevé de personnes qui effectuent la démarche de se faire dépister ou parce qu'elles ont été en contact avec une personne contaminée. A titre de comparaison, le 12 août, 32 nouveaux cas étaient détectés alors que dimanche dernier 16 août, 39 personnes avaient été testées positives. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 19 Août 2020 à 21:40 | Lu 3808 fois

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 42 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce mercredi 19 août à 15h00, soit un total de 945 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



Parmi ces nouveaux cas :

- 1 cas est importé suite à son dépistage à J7.

- 1 cas est importé dans le cadre d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale

- 5 cas sont classés autochtones sans lien avec un cluster.

- 35 cas restent en cours d’investigation.



Parmi les cas investigués précédemment annoncés :

- 16 cas sont classés autochtones

- 2 cas sont classés importés.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 19 août 2020



884 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 56% sont des cas importés.