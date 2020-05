​Coronavirus : 3 nouveaux décès au cours des dernières 24h à Mayotte

Chaque jour, des dizaines de cas supplémentaires de coronavirus sont enregistrés dans le 101e département français, indiquent nos confrères des Nouvelles de Mayotte.



Ce lundi soir, le nombre de cas confirmés de Covid-19 se portait à 686. Ce mardi, on compte 739 cas (soit 53 cas de plus en 24 heures) et 3 décès supplémentaires.



352 patients sont officiellement guéris. 44 hospitalisations sont enregistrés au CHM, dont 9 dans le service de réanimation. À noter un cas en réanimation néonatale.



Mayotte compte à ce jour 9 décès liés au coronavirus. Les 2 décès supplémentaires annoncés par Jérôme Salomon, directeur général de la santé, sont en cours de réexamen afin de reclasser, ou non, ces deux patients parmi les cas Covid +.