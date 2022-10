​Contrôles nocturnes : plusieurs conducteurs priés de rendre les clés de leur voiture

Les gendarmes ont procédé à plusieurs mises en fourrière et à des immobilisations de véhicules hier soir. 18 militaires ont quadrillé Sainte-Suzanne entre 19h30 et 22h30 avec un premier poste en centre ville et un second du côté de Quartier français.



Au total, 28 infractions ont été relevées en l'espace de trois heures, 5 mises en fourrière et 3 immobilisations ont été prononcées.



Dans le détail, 4 conducteurs ont été contrôlés positifs aux stupéfiants (cannabis), 4 conduisaient sous l'empire d'un état alcoolique (2 CEEA délictuelles et 2 CEEA contraventionnelles). Un automobiliste avait pris la route malgré la suspension de son permis, trois autres n’avaient pas d’assurance, un autre avait oublié de vérifier que son passager avait bouclé sa ceinture de sécurité alors qu’un autre conduisait avec le téléphone portable à la main.



De nombreux défauts sur véhicule ont été par ailleurs constatés. Ainsi, ont été contrôlés deux véhicules présentant des pneus lisses, un autre avait un pot d’échappement modifié, un autre avec une plaque d’immatriculation non conforme, un autre avec un défaut d’éclairage et enfin un dernier circulait dans un véhicule trop bruyant.