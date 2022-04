​Contrôle stupéfiant dans les bus à Sainte-Marie

Ce vendredi après-midi, les conducteurs et passagers des bus entrant en gare de Sainte-Marie ont dû faire une place à bord aux forces de l’ordre.



Ce contrôle ciblant les transports en commun des sociétés ou réseaux Citalis, Transdev et Car Jaune a été ordonné sur réquisition du parquet de Saint-Denis.



Entre 14h30 à 16h00, pas moins de 20 bus ont fait l’objet d’un contrôle effectué par les hommes de la brigade territoriale de gendarmerie et notamment du PSIR, le peloton de surveillance et d'intervention, de l’escadron de sécurité routière, de la police municipale et aussi de huit contrôleurs du réseau Citalis.



Sur la soixantaine de passagers contrôlés, quatre ont été confondus en possession de stupéfiants grâce au flair du chien du groupe d'investigation cynophile (GIC).



Et dans un autre registre quelque peu oublié depuis quelques semaines de levée progressive des mesures de freinage Covid, le respect des mesures sanitaires était également dans le viseur des gendarmes qui ont cueilli 5 personnes pour non port de masque dont 2 chez les seuls conducteurs de bus.