​Conseil communautaire : Premier conseil pour la nouvelle mandature

Une vingtaine de rapports a été présentée aux élus communautaires. Il s’agit principalement des désignations des élus de la Cirest au sein des différentes commissions, d’associations, du comité de direction de l’Office de Tourisme de l’Est, de la SEM Estival et de divers organismes extérieurs (lycées, ADIL, GAL For Est, CDG …).



Lors de ce conseil communautaire, les élus ont également procédé à l’élection des membres des commissions thématiques de la Cirest. Ces commissions sont des réunions de travail où les élus seront consultés et dans lesquelles ils émettront un avis sur des dossiers avant de les faire valider par l’assemblée délibérante.



Ces commissions sont composées d’élus communautaires de l’ensemble des communes de la communauté d’agglomération. Cinq commissions ont été créées : Finances-Affaires générales, Aménagement-Habitat-Mobilité, Développement économique et Insertion, Tourisme-Sport et Culture, et Environnement-Développement Durable et Risques et cycle de l’eau.



Le Président, Patrice Selly, a souligné l’importance de ces commissions, qu’il a proposé d’ouvrir aux élus de l’opposition afin que chacun puisse prendre part aux débats, dans un esprit de transparence et d’ouverture. Ces commissions se réuniront dans les prochaines semaines pour travailler sur les premiers dossiers de cette nouvelle mandature.



Les délibérations ont été votées à l’unanimité par les nouveaux élus.