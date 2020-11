​Conseil Communautaire du 13 novembre 2020

Les principales affaires ont été relatives aux points suivants :



* Marché de collecte des déchets en porte-à-porte confié à la SPL SUDEC à partir du 1ᵉʳ janvier 2021 pour les communes du Tampon et de l'Entre-Deux.



Montant du marché confié à la SPL SUDEC à partir de janvier 2021: 4 911 295 € HT

Montant du marché actuel conclu sous la mandature 2008-2014 : 5 351 132 € HT

Économie : 359 837 €

Coût du marché confié à la SPL SUDEC par habitant et par an : 63,60 €



* Marché de collecte des déchets en porte-à-porte confié à la société Derichebourg Océan Indien à partir du 1ᵉʳ janvier 2021 pour les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe.



Montant du nouveau marché confié à l'entreprise Derichebourg à partir de janvier 2021 : 3 428 429,80 € HT



Montant du marché actuel conclu sous la mandature 2008-2014 : 4 302 955 € HT



Économie : 874 526 €

Coût par habitant et par an : 84,46 €



* Lutte contre la famine dans le Sud de Madagascar : vote d'une subvention de 10 000 € versée au Rotary.



* Désignation des représentants de la CASUD au sein des conseils d'administration des 16 collèges et lycées se situant sur son territoire, au sein de l'EPFR, de la SPL OTI SUD (tourisme), à l'assemblée générale de l'Agence France Locale.



* Aides exceptionnelles aux agriculteurs dépendant du réseau des retenues des Herbes Blanches par la mise en place d'une tarification de "vente en gros" d'eau potable à usage agricole.



* Marchés des "Travaux de traitement des crues de la Rivière des Remparts" - Commune de Saint-Joseph - pour un montant total de 12 532 276,31 € HT.



* Participation de la CASUD au programme "Les Petites Villes de Demain" visant à renforcer le développement et l'attractivité des villes de Saint-Philippe et de l'Entre-Deux par le biais d'actions d'aménagements dans les domaines de l'habitat, voirie, transports, etc. avec le soutien de l'État, la Caisse des Dépôts et de Consignation, ...



* Lutte contre l'habitat indigne par le vote d'une subvention et la répartition avec les CCAS des communes membres pour l'amélioration de l'habitat (Tampon : 120 000 € ; Saint-Joseph : 60 000 €, Saint-Philippe : 10 000 €, Entre-Deux : 10 000 €)



* Modernisation de la Zone d'Activités des Grègues (Plan de financement : 4 719 750 € TTC)