​Conduite sous l’emprise de stupéfiant : Suspension “automatique” du permis annoncée

Le gouvernement souhaite “sanctionner plus sévèrement les conduites addictives”. C’est en ce sens que plusieurs annonces ont été faites par la Première ministre au terme du comité interministériel de la sécurité routière.



La conduite sous l’emprise de stupéfiants sera bientôt punie par une suspension “automatique” du permis de conduire. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a rappelé qu’un accident sur cinq est provoqué par un conducteur ayant consommé des drogues.



La Première ministre a aussi confirmé la création prochaine d’un “homicide routier”. Le garde des Sceaux a expliqué : “Nous la détachons des autres homicides et blessures involontaires de façon à ce que cette infraction soit spécifique". Il a par ailleurs précisé qu’il n’y aurait pas de conséquences dans les procédures judiciaires et qu’il s’agissait d’un geste symbolique.