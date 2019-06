<<< RETOUR Mairie du Tampon

Concours national "Fier(e) de ma commune": Le Tampon parmi les 5 nominés dans la catégorie "Nature et Environnement"

La Gazette des Communes, avec la participation de l’Association des Maires de France et France info, a lancé le 14 mai dernier le concours national « Fier(e) de ma commune ». Ces trophées récompensent les initiatives des communes et de leur intercommunalité visant à améliorer le quotidien des habitants.



La Commune du Tampon a présenté le projet « Endémiel » dans la catégorie «Nature et Environnement », parmi les 8 catégories proposées.



Ce projet, lancé officiellement à la Plaine des Cafres, lors de la journée mondiale de l’Environnement le 5 juin dernier, avait déjà été distingué au niveau national lors de l’appel à projet PIA « Site pilote pour la reconquête de la biodiversité ». Pour la première fois à La Réunion, une Commune lance un projet d’aménagement paysager visant à capter les 3 niveaux de biodiversité encore existant sur son territoire : gènes, espèces et habitats.



Seront ainsi plantés plus de 60 000 arbres d’espèces mellifères, indigènes et endémiques de La Réunion sur un linéaire de 36 kilomètres sur le territoire de la commune du Tampon, allant de 400 mètres à 1 600 mètres d’altitude.



Le jury qui s’est réuni hier, a sélectionné 5 projets dans chacune des catégories, après examen des 570 dossiers reçus au total. Le dossier présenté par Le Tampon fait partie des 5 distingués dans la catégorie « Nature et Environnement ». Cette nomination constitue déjà une reconnaissance de la qualité et de l’exemplarité du projet « Endémiel » dans un contexte d’érosion de la biodiversité mondiale.



Le lauréat de chaque catégorie sera désigné lors d'une cérémonie exceptionnelle, qui se tiendra le lundi 1er juillet, à Paris.



