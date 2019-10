<<< RETOUR CIREST

​Concertation dans le cadre de la création d’une ZAC-ZAE à Paniandy, Bras-Panon



La Cirest a aménagé 4.7 ha de surfaces commercialisables dans la zone d’activités économiques (ZAE) de Paniandy, à Bras-Panon. Cette zone d’activités se situe à proximité du quartier de Paniandy, entre le centre-ville de Bras-Panon et la Rivière du Mât les Hauts.



La Cirest souhaite poursuivre cette opération et aménager 17ha de zone d’aménagements concertés (ZAC) et de zone d’activités économiques (ZAE) dans la continuité de la surface économique déjà aménagée.



Le projet prévoit la réalisation de bretelles d’accès depuis la RN2 (2x2 voies) et un giratoire au niveau de la RD48 afin de faciliter l’accès à cette nouvelle zone économique, situé stratégiquement à 20 minutes de l’aéroport, portant ainsi la surface totale du périmètre

concerné à 21.2 hectares.



Cette opération d’aménagement est un des projets de développement économique majeur du territoire Est. L’extension programmée permettra notamment d’accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire, grâce à la création de nouvelles disponibilités foncières

adaptées. Plus de 50 nouveaux lots devraient être viabilisés.



En créant une zone d’activités de cette ampleur sur son territoire, la Cirest souhaite faciliter l’émergence de nouvelles activités, innovantes avec une ambition environnementale forte, en intégrant la zone d’activités aux paysages verdoyants environnants. Ce nouvel ensemble devrait permettre l’accueil de 70% d’entreprises de production, 20% d’entreprises centrées sur l’innovation et le service et 10% d’entreprises agroalimentaires.



Avec l’extension de cette zone d’activités, la Cirest renforce l’attractivité de son territoire, en créant toutes les conditions pour que la ZAE-ZAC de Paniandy devienne un poumon économique de la micro-région Est, compte tenu de ses nombreux atouts et de son

emplacement géographique privilégié.



Une concertation publique concernant l’aménagement de cette zone se déroule actuellement (du 15 octobre au 15 novembre 2019). Les personnes qui le souhaitent peuvent consulter le dossier de concertation publique et faire part de leurs observations

dans le registre qui est à la disposition du public, au siège de la Cirest (28 rue des Tamarins, Pôle Bois de Saint-Benoit) et à la mairie de Bras-Panon (RN2002, Bras-Panon).



