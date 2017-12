​Concert gratuit de Noël de l’ensemble vocal Harmonie’Chœur ce vendredi à Saint-Benoît

L'ensemble vocal Harmonie'Choeur présente un concert de Noël gratuit à l'église de Saint-Benoît ce vendredi 22 décembre, à 20H.



Dirigée par Eddy Marianne, la chorale de la MJC centre social vous présentera dès 20h une sélection de circonstance issue de son répertoire, qui se veut varié, à la fois classique et moderne, sur des harmonisations et arrangements originaux. Venez nombreux découvrir l’Harmonie’Chœur sur cet événement gratuit.



Libre participation aux frais si vous souhaitez encourager et soutenir l’ensemble vocal pour ses projets 2018.