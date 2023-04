A la Une .. ​Comment concilier vie de famille et sport ?

Par Caroline Dijoux, diététicienne-nutritionniste - Publié le Dimanche 23 Avril 2023 à 07:00





Par Caroline Dijoux, diététicienne-nutritionniste, créatrice du blog Le PNNS (Plan National Nutrition Santé) recommande aux adultes de pratiquer au moins 30 minutes de sport par jour, de préférence sous forme d'activités d'endurance telles que la marche rapide, la course à pied, le vélo ou la natation.Avec la pression sociale, le travail, la liste de choses à faire dans la même journée ne fait que s'allonger et en plus il faut faire du sport ?!Alors comment trouver du temps pour le sport ?Vous trouverez les clés de cette organisation dans l'article Comment allier course à pied et vie de famille ? Par Caroline Dijoux, diététicienne-nutritionniste, créatrice du blog Run au Féminin