Revenir à la Rubrique CIREST ​Collecte exceptionnelle des déchets d’équipements électriques et électroniques sur le territoire de la Cirest



La Cirest s’engage dans la lutte contre la dengue afin d’arrêter la propagation de l’épidémie sur son territoire. Depuis plusieurs semaines de nouveaux foyers de dengue ont malheureusement fait leur apparition dans les communes de la Cirest (Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoit).



Pour rappel, les déchets électroménagers ne sont plus collectés en porte à porte depuis 2011, et doivent normalement être ramenés en magasin lors de l’achat d’un appareil similaire ou déposés en déchèteries. Ces derniers sont alors collectés par des éco-organismes spécialisés qui seront chargés de leur recyclage.



Stockés à domicile, ils constituent de véritables gites larvaires propices au développement des moustiques, porteurs de la maladie. Aussi, pendant 2 mois la collectivité met des moyens humains et matériels supplémentaires pour récupérer ces déchets électroménagers sur l’ensemble de son territoire.



Du 1 er juin au 31 juillet, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) seront exceptionnellement collectés en porte à porte en même temps que les encombrants.



Les usagers devront se référer au calendrier de collecte des déchets qui leur a été distribué en novembre 2019. Les déchets devront être sortis uniquement la veille au soir, en séparant les DEEE des encombrants afin de faciliter la collecte.



Les déchets présentés à la collecte en dehors des jours prévus seront soumis à verbalisation.



Parallèlement à ce dispositif, la Cirest rappelle à ses administrés que des points de collecte sont mis en place chaque mois dans les quartiers. De même, ces déchets sont acceptés dans les déchèteries du territoire (y compris à la déchèterie mobile de Salazie).



Chaque année ce sont près de 880 tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques qui sont collectés sur le territoire de la Cirest.



La Cirest attire l’attention de ses administrés sur le caractère exceptionnel et exclusif de cette collecte en porte à porte, qui ne sera pas renouvelée après le 31 juillet.





Dans la même rubrique : < > La Cirest rouvre ses bureaux mais recevra le public à partir du mardi 19 mai ​Nouveaux horaires pour les déchèteries de la Cirest à partir du lundi 11 mai